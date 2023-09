Il ponente torna in piazza contro le servitù: corteo, orari, strade chiuse

I comitati del ponente si ritrovano ancora una volta in piazza per dire "no" alle servitù sul territorio, come lo scorso 25 marzo, quando circa cinquemila cittadini scesero in strada a protestare contro la costruzione dei cassoni della diga al porto di Pra', l'ipotetica espansione del porto e non solo.

L'appuntamento con il nuovo corteo è oggi, sabato 30 settembre, alle 10 presso la stazione di Pra'. Da qui i manifestanti si muoveranno verso Pegli con le strade che verranno chiuse per lasciarli passare.

I motivi della protesta

A organizzare la nuova giornata di protesta, il coordinamento dei comitati uniti del ponente: anche se la vicenda dei cassoni sembra per ora chiusa, con Autorità di sistema portuale che ha ribadito ancora il 26 settembre che a Pra' non verranno fabbricati e che il cantiere logistico per la diga non si espanderà oltre il cosiddetto 'dentino' del sesto modulo, rimangono altri nodi da sciogliere.

In primis, i comitati chiedono che vengano presi provvedimenti ufficiali per stralciare formalmente l'autorizzazione per la costruzione dei cassoni sul sito del sesto modulo: nei giorni scorsi, com'era nell'aria da tempo, il sindaco Marco Bucci è stato nominato commissario per la diga foranea, e proprio il primo cittadino aveva detto che lui, i cassoni, li avrebbe fatti tutti nel ponente genovese.

Altra richiesta dei manifestanti è di non avere nessuna servitù e nessuna espansione del porto: "Chiediamo l'immediato sgombero del dentino dove si sta continuando a lavorare per il cantiere logistico. Tra le varie promesse non rispettate per il territorio del ponente c'era il progetto di prolungamento della pista ciclopedonale verso l'estremità di levante della piattaforma portuale di Pra'. Al posto di questo progetto le istituzioni sono al lavoro da tempo per posizionare, nell'area, la base logistica della nuova diga. Anziché restituire, come promesso, un pezzetto di area portuale ai cittadini del ponente, gli abitanti si ritroveranno un cantiere che per anni produrrà ulteriore rumore e inquinamento. Entro l'anno prossimo è prevista l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale da cui dipenderà il destino del Porto e con esso il futuro del nostro territorio, vogliamo più spiagge, balneabilità, rigenerazione urbana, tutela della salute e dell'ambiente".

Ma sul piatto c'è anche molto altro e la questione non si ferma al porto di Pra': la manifestazione infatti riguarda anche la questione dei fanghi in mare, dei cantieri per la gronda, dei depositi chimici a Multedo, dell'espansione del porto di Sampierdarena e Voltri, e in generale della salvaguardia delle spiagge del ponente.