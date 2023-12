Funivia del Lagaccio, in 300 al corteo per dire no: "Non siamo lo zerbino delle navi da crociera"

"Non siamo lo zerbino di Msc" si legge su alcuni cartelli di protesta. Erano circa 300, nonostante il maltempo, le persone che si sono ritrovate questa mattina - sabato 2 dicembre 2023 - per le strade del Lagaccio a protestare, ancora una volta, contro la funivia che dovrebbe unire la Stazione Marittima a Forte Begato.

Trecento persone unite dalla consapevolezza che "Genova non ha bisogno di un’altra grande opera di attrazione turistica, ma di una visione di citta? che sappia mettere al centro i bisogni dei suoi abitanti, la protezione del territorio e la riqualificazione del suo patrimonio culturale". A sottolineare le criticità dell'opera, non solo cittadini ma anche associazioni, sindacati e partiti come Con i piedi per terra, Lega Spi-Cgil, Auser, Coordinamento Associazioni Oregina-Lagaccio Rete Genovese, Fratellanza Artigiana Genovese Csoa Terra di Nessuno, Spazio 126, Italia Nostra e Legambiente Polis.

"Sono passati quasi due anni dall’inizio delle proteste dei cittadini di Lagaccio, Oregina, San Teodoro e Granarolo contro la costruzione della funivia, senza mai un reale confronto da parte dell’amministrazione" dicono i cittadini.

Al consiglio comunale del 9 novembre 2023 e? emersa la volonta? della giunta di iniziare i lavori entro la fine dell’anno, contando sulla chiusura della Conferenza dei Servizi il 7 dicembre. In consiglio il vicesindaco Pietro Piciocchi ha ribadito l’importanza della funivia come fattore di rilancio turistico della citta? e di riqualificazione dei forti: "Parole che si scontrano con la delibera - continuano i manifestanti - votata dalla sua maggioranza, per la cessione ai privati di alcuni dei forti, tra cui emergono la vendita di forte Begato sul sito Opportunity Liguria e la destinazione di forte Sperone ad alloggi di lusso".

“Il Comune punta alle masse di crocieristi, promuovendo un turismo indiscriminato - dicono i membri dell'associazione Con i piedi per terra -. Secondo i calcoli di Doppelmayr-Collini la funivia ha una portata massima di oltre 800 persone l’ora, per un numero stimato di 9.000 passeggeri al giorno ma la capacita? di carico dell’area protetta e? di 2.400 persone, quasi un quarto. Questo significhera? distruggere il patrimonio naturale dei forti”.

Le previsioni che hanno in mano i manifestanti dicono che la funivia non avrà vita lunga. Secondo gli stessi progettisti di Collini - l’azienda che insieme a Doppelmayr si e? aggiudicata la gara - la struttura avra? una “vita” di 30 anni, un intervallo di tempo che gli abitanti della zona considerano troppo breve dati l’impatto sociale e ambientale e il costo - a oggi 40,5 milioni di euro. “E dopo cosa succedera?? - si chiedono i residenti - continueremo ad avere dei piloni di oltre 70 metri in mezzo al quartiere, davanti alle nostre finestre, sopra le nostre teste?”.