Fridays for Future torna in piazza per il clima: il corteo

Tornano in tutta Italia i cortei di Fridays for Future per sensibilizzare sul cambiamento climatico e i suoi effetti. Anche Genova tra le piazze coinvolte con una manifestazione in centro. Ritrovo alle ore 10 di venerdì 19 aprile 2024 in piazza De Ferrari e corteo in direzione Porto Antico, con arrivo previsto nella zona del parco giochi.

Diverse le motivazioni alla base della mobilitazione: "È necessario agire per il benessere collettivo - spiegano gli organizzatori - fermando i progetti fossili confermati come il Piano Mattei del governo Meloni, con il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica".

E poi ancora: "Discriminazioni e ingiustizie sociali sono la manifestazione di un sistema che sfrutta corpi e territori nell'interesse di pochi ricchi e potenti, a discapito del benessere collettivo. Gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre, colonialismo e genocidi. Parteggiamo per la resistenza palestinese, con la richiesta di un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina e l'applicazione di sanzioni verso l'impero colonialista israeliano".

Di transizione e Piano Mattei si parlerà anche al prossimo G7 che si terrà a giugno in Puglia, "ma gli impegni presi nell'edizione precedente, seppur insufficienti, non vedono alcun riscontro nelle politiche italiane. Serve una spinta decisa verso l'uscita dal fossile".

L'ultimo pensiero infine va a Genova: "Vorremmo una città accogliente - dicono gli attivisti di Fridays for Future Genova - solidale e sostenibile: le risposte delle istituzioni sono grandi opere spot, supermercati, forze dell’ordine e autobus elettrici alimentati dalla combustione di fonti fossili".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp