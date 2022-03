"Pace e giustizia climatica", gli attivisti di Fridays for Future tornano in piazza

Attivisti di Fridays for Future in piazza questa mattina, 25 marzo 2022, anche in Liguria, a Genova e Sanremo. Nel capoluogo corteo dalla Stazione Marittima sino a piazza Matteotti, passando da via Andrea Doria, via Balbi, largo Zecca, piazza Portello e via Roma.

"Oggi siamo scesi in piazza di nuovo in tutto il mondo - dichiarano gli attivisti -, siamo presenti in tutti i continenti. Questa volta stiamo scioperando per la pace e la giustizia climatica. Non ci potrà essere pace né giustizia climatica, in nessuna parte del mondo, finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da governi autoritari e dittature.

"I Paesi di tutto il mondo stanno finanziando questa guerra - attaccano gli attivisti -: l'Unione Europea ha pagato 15 miliardi di euro alla Russia dall'inizio della guerra in Ucraina, attraverso l'acquisto di combustibili fossili. Guerra e crisi climatica sono strettamente legate: effetto serra vuol dire effetto guerra. Un pianeta più caldo di 2, 3, 4 gradi è un pianeta in cui saremo costretti a lottare per le scarse risorse rimaste e questo si vede già oggi nel Sahel, dove numerose guerre per l'acqua hanno originato conflitti che sono poi degenerati".

"Da queste piazze nasce la speranza, si vede che le persone non si sono rassegnate al proprio destino. Un altro mondo è ancora possibile ma sta a noi costruirlo, partendo dalla pace e dalla giustizia, climatica e sociale", concludono da Fridays for Future.