Corteo femminista: percorso e tappe della manifestazione

È in arrivo il consueto corteo dell'8 marzo organizzato dal 2017 da Non una di meno - Genova, per dare spazio e voce alle rivendicazioni delle donne e non solo. Si parte alle 18 in piazza Caricamento per terminare in piazza Matteotti con un open mic (in fondo all'articolo il percorso completo): per lasciar passare i manifestanti, potrebbero verificarsi disagi alla viabilità. "Vorremmo - scrivono le organizzatrici sui social - che questo pezzo di strada fosse attraversabile da tutte quelle donne e soggettività non conformi che lottano con noi e riconoscono come prioritaria la creazione di alternative alla violenza patriarcale, al sessismo, all’omolesbotransfobia, al razzismo, al capitalismo, al fascismo, alla logica machista e abilista".

Durante il corteo ci saranno musica e interventi (sul camion, in testa, ci saranno a disposizione dei tappi antirumore per chi ne avesse bisogno) e sarà presente un servizio "cura e simpatia" riconoscibile dal nastro fucsia al braccio, per la segnalazione di problemi o situazioni di disagio. A parlare, chi ha preso parte all'organizzazione della giornata, mentre al termine della manifestazione, in piazza Matteotti, il microfono sarà aperto a tutti.

L'invito è di portare - anziché le bandiere delle varie realtà partecipanti - cartelli e striscioni con contenuti. "Vorremmo - concludono le organizzatrici - che l’intera giornata e il corteo fossero sì un momento di lotta, ma anche di liberazione e gioia per noi stesse: un luogo e un momento per godere dei nostri corpi e della sorellanza, confrontandoci, divertendoci, supportandoci".

Il percorso completo

Il concentramento è previsto alle 18 in piazza Caricamento con open mic. Si proseguirà passando per piazza della Nunziata, largo Zecca, piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre e infine piazza Matteotti con la chiusura e nuovo open mic.