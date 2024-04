"Più risorse e personale", corteo di insegnanti ed educatori degli asili comunali

Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile 2024 si è svolto in centro il corteo dei lavoratori dei servizi educativi 0-6 del Comune di Genova. Una giornata di mobilitazione organizzata dalla Funzione Pubblica Cgil su tutto il territorio nazionale, per denunciare la difficile situazione in

cui vivono quotidianamente educatori e insegnanti dei servizi comunali dedicati ai bimbi della fascia di età da zero a sei anni.

Diversi gli obiettivi della protesta: non considerare nel tetto assunzionale le assunzioni del personale educativo, il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio, un sistema di sostituzioni rispettoso della dignità del personale dei servizi e del rispetto delle norme contrattuali.

Il corteo genovese è partito davanti a palazzo Tursi e ha attraversato via Garibaldi, piazza Fontane Marose, piazza Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto e via Roma (rimasta chiusa per una quarantina di minuti), terminando davanti alla Prefettura. Qui una delegazione della Fp Cgil di Genova ha consegnato un documento con i principali punti della rivendicazione.

"Per quello che riguarda il Comune di Genova - spiega il sindacato in una nota -, in considerazione dell'accordo sindacale sottoscritto con la civica amministrazione il 5 luglio 2023 e nel rispetto della normativa e del contratto nazionale vigente, è stato chiesto di organizzare un sistema di sostituzione del personale educativo efficace ed efficiente; inoltre, sempre riguardo al Comune di Genova, è stata sottolineata la necessità di implementare il personale amministrativo che opera negli ambiti educativi territoriali e nella direzione centrale".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp