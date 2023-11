Depositi chimici e linea merci del Campasso: doppio corteo di protesta

Giornata di mobilitazione con doppio corteo sabato 18 novembre 2023 tra Valpolcevera, Campasso e Sampierdarena. Le Officine Sampierdarenesi 'Gianfranco Angusti' con il coordinamento di comitati, associazioni, circoli, consigli pastorali di Sampierdarena, Campasso, Certosa, Rivarolo, Fegino e Trasta protestano contro il trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia e contro la riattivazione della linea merci del Campasso, che secondo i residenti passerebbe troppo vicino alle case.

I cittadini delle zone coinvolte chiedono anche maggiore sicurezza, salute e vivibilità nei quartieri della zona tra negozi a rischio chiusura, inquinamento acustico e ambientale e case che si svalutano.

Alle ore 10 di sabato 18 novembre raduni fissati presso i giardini Pavanello di via Reti, in piazzetta delle Penne Nere a Certosa e in piazza Pallavicini. Poi i cortei partiranno alle ore 10:30, uno da via Reti a Sampierdarena e uno dal Castello Foltzer di Certosa. Alle 11:30 è stato fissato l'incontro dei manifestanti presso la Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte San Giorgio. Alla mattinata di protesta ha anche aderito la Rete Genovese dei Comitati.