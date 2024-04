Manifestazione e corteo dei comitati di tutta la Liguria: "Stop ai progetti calati dall'alto"

"Diciamo basta ai progetti calati dall'alto, vogliamo partecipazione e condivisione nelle scelte che condizionano la nostra vita": con questo slogan diversi comitati liguri si sono dati appuntamento sabato 11 maggio per un'unica grande manifestazione a Genova.

Il raduno è fissato per le 14 in via Fanti d'Italia (all'ingresso della metropolitana di Principe) e da qui partirà il corteo che sfilerà per le strade del capoluogo ligure.

Gli organizzatori per Genova sono la Rete Genovese e il Coordinamento Comitati del Ponente, per Savona sono il coordinamento dei comitati "No al Rigassificatore - Fermiamo il mostro" e "Quelli della catena", per La Spezia il comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo, mentre per Imperia Attac.

La protesta si estende dunque a tutta la Liguria con alcuni punti fermi: no al rigassificatore, alle servitù riservate al ponente genovese e a molte altre opere in programma come lo skymetro, la funivia per forte Begato, il nuovo forno crematorio di Staglieno e molti altri temi caldi per il territorio.

"Vogliamo partecipazione e condivisione nelle scelte che condizionano la nostra vita - spiegano ancora gli organizzatori -. Vogliamo che la salute, l'ambiente e il territorio vengano tutelati. Vogliamo più istruzione, sanità, servizi pubblici e meno servitù".