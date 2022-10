Ansaldo, lavoratori in corteo: "È la lotta di tutta la città"

È partito il corteo dei lavoratori di Ansaldo Energia, dopo la riunione di questa mattina alle 8,15 presso la portineria centrale. La manifestazione si è spostata per via Lorenzi, via 30 Giugno 1960 ed è in marcia verso il centro città. Il traffico è bloccato per lasciar passare i lavoratori. Accanto alle bandiere delle sigle sindacali, svetta lo striscione "Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia".

"Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla rsu della situazione economica dell'azienda - commenta stamattina Igor Magni, Cgil - siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia. Parliamo di un'azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe e Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità. Parliamo della vita delle persone che vi lavorano oggi, ma anche di posti di lavoro qualificati per i nostri giovani domani. Questa deve essere la lotta di tutta la città come lo è stata quella per il cantiere navale di Sestri Ponente, anche in quel caso avevamo ragione noi, ma servono decisioni immediate e oggi l'intervento annunciato dal prefetto, da parte di Cassa depositi e prestiti, era già previsto da una precedente ricapitalizzazione e serve a garantire il pagamento degli stipendi altrimenti a rischio, ma non va oltre".

Il nuovo corteo dopo l'incontro con il prefetto

La manifestazione odierna è stata convocata dopo l'incontro con il prefetto, ieri, martedì 11 ottobre, ritenuto deludente dai sindacati.

"È stato un incontro deludente quello con il prefetto - spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria - non ci sono state certezze, anzi: ne usciamo ancora più preoccupati". Fim-Cisl, Fiom e Uilm hanno firmato una nota congiunta: "L'incontro è stato totalmente negativo e privo di risposte concrete. Il prefetto è tornato da Roma senza nemmeno una semplice lettera di impegno della Cassa Depositi e Prestiti sulla ricapitalizzazione. Il nulla".

"L'unico documento che ci ha letto il prefetto - dicono i rappresentanti Fim-Cisl, Fiom e Uilm - è questa delibera di Cdp: 'Il Cda della Cdp ha accertato come al 30 settembre la liquidità minima sia risultata inferiore a tal minimo per 36 milioni di euro. Per pari importo Cdp nei prossimi giorni darà esecuzione di aumento di 36 milioni'. Questi soldi erano già dovuti dalla vecchia ricapitalizzazine del 2019, anche se ne dovevano arrivare 50, e niente hanno a che fare con la richiesta di ricapitalizzazione attuale: sono semplicemente la bombola di ossigeno che permette di pagare gli stipendi. Non permetteremo di lasciar morire lentamente l'Ansaldo Energia e il nostro futuro".