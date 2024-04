25 Aprile, in migliaia al corteo a Genova: il programma delle commemorazioni

È arrivato il 25 Aprile, giorno del 79esimo anniversario della Liberazione d'Italia dai nazifascisti, e il Comune di Genova lo celebra con il consueto corteo, quest'anno molto partecipato: dalle prime stime si parla di circa cinquemila persone.

Il programma: il corteo, l'orazione in piazza e le modifiche al traffico

Le celebrazioni sono iniziate alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno con un primo corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste e, alle 8,50, al campo dei Caduti Partigiani dove è stata celebrata una Santa Messa in suffragio.

Poi, alle 10, il raduno in piazza della Vittoria (lato via Cadorna). Da qui, alle 10.15, è partito un corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese che, lungo via XX Settembre, ha raggiunto il ponte Monumentale per deporre corone al sacrario dei Caduti Partigiani e leggere la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Genova e dell’atto di resa delle truppe tedesche. Il percorso del corteo è stato chiuso al traffico.

Il corteo è arrivato poi in largo Pertini per deporre altre corone e infine ha raggiunto piazza Matteotti dove il sindaco di Genova e il presidente della Regione Liguria hanno portato i loro saluti. L’orazione commemorativa è stata tenuta da Sergio Cofferati.

Striscioni antisionisti sopra il ponte Monumentale

Durante il corteo sono stati esposti sopra il ponte Monumentale striscioni antisionisti, rimossi dalla Digos: "La Resistenza è antisionismo, Palestina libera" recitavano, e "Il vostro 25 Aprile: la parata di uno Stato servo della Nato".

Dopo la nottata, intanto sono comparse diverse scritte antifasciste sui muri di Genova, ma anche contro il sindaco Marco Bucci come: "Morte Bucci P38". La Lega in una nota ha parlato di "scritte di inaudita aggressività apparse contro di lui, ennesimo gesto violento di chi si professa antifascista a parole, ma nei fatti non fa altro che voler alimentare un clima d'odio e violenza in continua ascesa".

L'atto di resa delle truppe tedesche in mostra

Oggi si segnala l'apertura straordinaria dalle 9 alle 19 dell’Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento con ingresso gratuito. Per ricordare l’anniversario della Liberazione il museo esporrà l’originale atto di resa delle truppe tedesche, firmato a Genova il 25 aprile 1945.

Sono previste due visite guidate alle 11 e alle 15. Prenotazione obbligatoria: tel 010-5576431, museorisorgimento@comune.genova.it).

