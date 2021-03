«Mio fratello e il mio fidanzato stanno male», i poliziotti intervengono e vengono aggrediti

Una donna ha telefonato al 112 spiegando che poco prima il fratello e il fidanzato l'avevano chiamata per chiedere aiuto, si sentivano male a causa dell'abuso di alcol e droga. Alla vista degli uomini in divisa i due hanno reagito con spintoni e minacce

Due uomini, un 37enne italiano originario di Salerno e un 31enne serbo, sono stati denunciati dalla Polizia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso.

Nella serata di domenica la sorella del 31enne ha telefonato al 112 spiegando che poco prima il fratello e il fidanzato l'avevano chiamata per chiedere aiuto, si sentivano male a causa dell'abuso di alcol e droga.

Una pattuglia si è recato nell'appartamento indicato dalla donna a Corte Lambruschini insieme al personale del 118. Dopo aver bussato diverse volte senza successo la porta si è aperta all'improvviso e i due uomini si sono scagliati contro gli agenti nel tentativo di allontanarle, agli spintoni si sono aggiunte anche le minacce di morte.

Con fatica le forze dell'ordine sono riuscite a contenere i due uomini in evidente stato di alterazione da alcol e droghe (su un tavolino erano ancora presenti alcune bustine vuote e una sostanza da taglio), i quali però hanno cominciato a litigare tra loro cercando lo scontro fisico. Alla fine sono stati portati in Questura e denunciati, entrambi pregiudicati e il cittadino serbo anche presente irregolarmente in Italia.