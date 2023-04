Vigili del fuoco sulle alture: spiegamento di mezzi, ma era un corso per volontari

Vigili del fuoco, protezione civile, pompe per l'acqua, vasche per elicotteri e mezzi a Bargagli, sopra Genova, tra i boschi e i prati. Ma non c'è stato motivo di preoccuparsi: quello che si è concluso nelle scorse ore era solo un corso per aspiranti volontari dell'antincendio boschivo.

Il corso, organizzato dalla Regione Liguria e coadiuvato dalla Direzione regionale vigili del fuoco e dal Comando vigili del fuoco Genova, ha formato il livello basico di trenta operatori.

Nelle varie parti di didattica c'è stato spazio anche per il montaggio della vasca destinata al rifornimento degli elicotteri antincendi. I nuovi volontari, sugli interventi, verranno gestiti dai Direttori operazioni di spegnimento e dal posto di comando sbalzato dei vigili del fuoco.