Topi, sporcizia e alimenti mal coservati: chiuso un ristorante di sushi

Sigilli al ristorante Koi sushi in corso Torino. La polizia locale e i tecnici dell'Asl ieri, martedì 5 aprile, durante un sopralluogo hanno trovato sporcizia, escrementi di topi, alimenti non conservati ma anche carenze strutturali e cattiva manutenzione.

In particolare, la polizia locale ha contestato la mancata esposizione dell'autorizzazione amministrativa e violazioni in merito alla sorvegliabilità del locale per la presenza di uscite e finestre che danno accesso a luoghi privati. Da parte della prevenzione della Asl3 sono state invece accertate gravi carenze igienico-sanitarie come alimenti conservati in contenitori riutilizzati, pesce in frigorifero senza termometro per la rilevazione della temperatura, cucine sporche, con una evidente infestazione dovuta alla presenza di topi.

In cucina la sporcizia risultava pressochè totale con particolare rilievo sotto le attrezzature; anche queste ultime si presentavano sporche ed untuose con sporcizia pregressa. I lavandini venivano utilizzati per il decongelamento delle materie surgelate o in alternativa come deposito dei rifiuti. Il bidone della spazzatura ricolmo di rifiuti risultava aperto con il coperchio non utilizzato. I banchi frigo con sopra il piano di lavoro possedevano guarnizioni in parte rotte e in parte ammuffite con il pericolo di contaminazione degli alimenti, tra l'altro non protetti dalle contaminazione. L

’impianto di aspirazione era coperto da uno strato di pellicola generalmente utilizzata per gli alimenti, evidenza del fatto che l’impianto presenta evidenti colamenti di grasso proprio sopra agli alimenti. Anche la cappa di aspirazione presentava segni di colamento e grasso che non veniva rimosso da diverso tempo. Gli alimenti detenuti nelle celle frigo e fuori risultavano privi di ogni protezione dalla contaminazione. Il pavimento nella zona lavaggio era carente di manutenzione, specie le griglie di captazione delle acque di lavaggio risultavano sporche ed ostruite da sporcizia. Nel locale deposito veniva accertato massimo disordine e scarsa manutenzione generale, con presenza di contenitori di mozziconi di sigarette, indice di utilizzo del deposito degli alimenti come area fumatori dei dipendenti. Le celle frigo evidenziavano scarsa manutenzione visto gli spessi strati di ghiaccio, mai rimossi e ventole sporche e polverose con il pericolo di contaminazione degli alimenti ivi detenuti, tra l'altro senza nessuna protezione, che ha reso la situazione ancora più grave da quanto appena descritto. Nel magazzino si notava la maggiore presenza di escrementi murini, segno evidente di una forte presenza di topi. I bidoni della spazzatura in questa zona erano costituiti da sacchi della spazzatura appesi alle attrezzature. Una zona dell’area lavaggio avente altezza minima di 2 metri, quindi non adatta ad essere utilizzata come laboratorio, è stata adibita a zona di preparazione visto la presenza di due bollitori per il riso ed inoltre gli operatori della cucina erano tutti privi di mascherina.

Le condizioni hanno portato alla chiusura immediata del locale e alla denuncia del proprietario per violazione della "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e dovrà pagare ottomila euro in sanzioni.