Soccorsi in zone impervie con mappe gps: concluso il corso Tas dei vigili del fuoco

Si è concluso venerdì 24 novembre 2023 il corso Tas di secondo livello, tenutosi presso il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Genova. L'acronimo sta per Topografia applicata soccorso.

L'idea dell'utilizzo delle mappe ha avuto le sue origini fra i componenti del comando di Genova. Lo scopo era la conoscenza del uso del Gps e la pianificazione delle ricerche in ambiente impervio, in modo da avere il dettaglio delle zone battute, riportandole su mappe digitali. Sviluppatosi poi in diverse applicazioni come, ad esempio, nella mappatura delle abitazioni colpite da terremoto o della misura dell'estensione degli incendi di bosco.

Il corso, tenutosi anche per il personale di la Spezia ha formato quattordici unità ed ha avuto la durata di due settimane. Per la parte pratica, si è poi stati ospiti del forte Begato, dove nello splendido scenario di sonno simulate le varie attività.