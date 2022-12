Ruba prodotti per 50 euro ma alla cassa paga solo un pacchetto di caramelle: arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 28 anni per il reato di rapina impropria: mercoledì, in tarda mattinata, un addetto alla sicurezza della Coop di corso de Stefanis, poco dopo aver iniziato il turno il lavoro, ha notato l’ingresso del 28enne, un volto già noto in quanto autore di diversi furti.

La guardia giurata ha seguito a distanza l’uomo, notando che iniziava a rubare diversi prodotti di cosmesi e a nasconderli sotto la giacca, pagando alle casse solo un pacchetto di caramelle. Il vigilante perciò lo ha fermato chiedendogli di mostrargli la refurtiva, che in realtà ammontava a quasi 50 euro.

Durante la chiamata al 112, però, l’uomo è riuscito a scappare uscendo da una porta di sicurezza. Ha avuto così inizio un inseguimento lungo via del Mirto terminato in piazzale Marassi. Qui il ladro si è scagliato contro la guardia giurata che però è riuscita a bloccarlo. La colluttazione è terminata solo con l’arrivo di una volante del commissariato San Fruttuoso che ha calmato l’uomo, accompagnandolo poi in Questura. Il magistrato competente ha disposto il processo per direttissima.