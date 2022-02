Specializzati in furti negli shop24: ladri traditi dal piede di porco arancione

Passeggiavano nei pressi di uno shop24 di corso Sardegna con un vistoso piede di porco arancione e stavano cercando di scassinare i distributori automatici, il proprietario li ha notati attraverso le telecamere di videosorveglianza collegate al proprio telefono e ha lanciato l'allarme: arrestati dalla polizia due ladri, un genovese di 38 anni e una 31enne originaria del Marocco.

Il titolare dello shop24, dopo aver chiamato la polizia, ha inviato un messaggio con le immagini dei due ladri in un gruppo whatsapp creato dai vari proprietari dei punti vendita sparsi per la città per coordinarsi ed aiutarsi visti i frequenti furti subiti sempre con le solite modalità.

Gli agenti si sono così precipitati in corso Sardegna riuscendo a bloccare la coppia trovata in possesso del piede di porco e di alcuni sacchetti ricolmi di monete. Il messaggio inviato nella chat dei proprietari degli Shop24 ha scatenato un tam tam e ha consentito ad alcuni di loro, giunti in Questura poco dopo, di riconoscere e denunciare, grazie alle immagini delle telecamere e all’inconfondibile colore del piede di porco, i due ladri come i responsabili di vari furti subiti nei loro negozi sparsi per la città.