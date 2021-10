Incendio in un ufficio di corso Sardegna, due persone intossicate

È rimasto chiuso per circa un'ora corso Sardegna nella serata di sabato 30 ottobre 2021, a causa di un incendio divampato all'interno di un bilocale ad uso ufficio.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 20.30 all'altezza del civico 53 dove stava andando a fuoco il bilocale al piano terra del palazzo: il fuoco ha totalmente devastato l'immobile mentre il fumo ha invaso il vano scale e si è resa necessaria l'evacuazione di alcune delle persone residenti nello stabile tramite l'autoscala.

Il proprietario dell'alloggio distrutto si è infortunato durante un vano tentativo di spegnimento dell'incendio con l'uso di un estintore ed è stato portato all'ospedale San Martino di Genova insieme a un'altra persona residente nel palazzo che aveva respirato molto fumo. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo e fortunatamente non sono in gravi condizioni. Visitate sul posto dai soccorritori del 118 anche molte altre persone.

La Polizia Locale ha chiuso corso Sardegna per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento dalle 20.45 alle 21.30, intervenuta sul posto anche la Polizia di Stato, ancora da chiarire le cause del rogo.