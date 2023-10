Corso gratuito per addetti al soccorso e al recupero della fauna selvatica

Il 7 novembre avrà inizio il corso di formazione per addetti al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà, riconosciuto da Regione Liguria, propedeutico per diventare operatori al Cras.

Il corso avrà una durata di 16 ore (online o presenza) + 60 ore di stage presso il Cras Enpa di Campomorone. Le lezioni si svolgeranno fino al 5 dicembre e si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 19, presso il Comune di Campomorone.

La partecipazione è gratuita e riservata ai soci Enpa (è possibile sottoscrivere la tessera prima del corso). Il corso è a numero chiuso ed è obbligatoria l'iscrizione alla mail genova@enpa.org o allo 010 7212178.