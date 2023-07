Corso Podestà, il Pd chiede di sospendere il taglio dei pini

Cosa accadrà ai pini di corso Andrea Podestà, 'condannati' a essere tagliati e sostituiti con altri alberi, secondo le decisioni del Comune e in base ai progetti presentati da Spim? Cittadini e ambientalisti hanno raccolto centinaia di firme, già consegnate alla segreteria del sindaco Marco Bucci, e hanno rimarcato in questi giorni come, nel corso di una commissione consiliare del Municipio I Centro est, il vice sindaco Pietro Piciocchi si sia espresso con un'ipotesi di sospensione dei lavori.

"Questo a fronte di numerose criticità - fa notare il Gruppo consiliare Partito Democratico -, che vanno dalla mancanza di un percorso partecipativo alla presa d'atto, che si tratti di una questione edilizia (la messa in sicurezza dei locali sottoposti a corso Podestà, oggetto di infiltrazioni la cui responsabilità pare legata alle radici dei pini) e non di problemi delle alberature stesse, se non in minima parte".

"Avevamo già segnalato in aula, in consiglio e in commissione, che questo intervento andrebbe a interferire con il profilo monumentale della passeggiata sopra il Ponte Monumentale, un vero e proprio patrimonio della città e dei genovesi - ricorda la consigliera democratica, Donatella Alfonso -. Si possono valutare, così come segnalato anche da tecnici ed esperti ambientali, differenti modi di risolvere i problemi delle infiltrazioni, mettendo in sicurezza gli alberi senza distruggere lo skyline attuale".

"È quindi necessario - conclude il Gruppo consiliare Partito Democratico -, viste le tante incertezze, che il progetto sia fermato, che non siano avviati i lavori previsti per la prossima settimana e che tutta la vera riqualificazione di corso Andrea Podestà, con un percorso partecipativo, sia ridiscussa insieme ai cittadini, prendendo atto delle diverse ipotesi progettuali".

"Tale percorso partecipativo dovrebbe riguardare, peraltro - aggiunge Alfonso - l'intero piano di sostituzione delle alberature, sul quale servono decisioni chiare invece che andare avanti a casuali assicurazioni che, dopo le proteste dei cittadini, non si interverrà in questa o quella strada, come già avvenuto in corso Magenta e via G.B. D'Albertis".