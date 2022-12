Formati in Liguria i piloti di droni dei vigili del fuoco

Sono chiamati volgarmente droni, nel linguaggio tecnico sono invece sistemi aerei pilotaggio remoto (Sapr) e negli ultimi anni si sono rivelati estremamente utili per il lavoro dei vigili del fuoco.

Presso il campo volo Valerio Glorialanza a San Colombano di Certenoli, nell'entroterra di Chiavari, si è appena concluso con succeso il XVII corso nazionale Sapr, durato dal 14 novembre al 16 dicembre. Ha formato quattro piloti, due della Sardegna, uno del Veneto e uno della Lombardia.

I droni sono stati in questi anni utilizzati per l'intera mappatura dei frammenti del ponte Morandi, per la ricerca termica delle persone scomparse in zone impervie, per la valutazione dello stato di bonifica degli incendi di bosco e per la valutazione e mappatura dall'alto di intere zone, magari colpite da calamita naturale.