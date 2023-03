Rissa all'alba: 35enne gravissimo in ospedale

Violenta rissa in corso Perrone, nei pressi di un locale notturno, intorno alle ore 6 di sabato 25 marzo 2023. Secondo quanto raccolto un gruppo di ecuadoriani ha cominciato a picchiarsi con calci e pugni e un uomo di 35 anni è stato ferito gravemente e trasportato in codice rosso in ospedale.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e un'ambulanza dei Volontari del Soccorso Fiumara, il 35enne ha riportato un trauma cranico importante, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sull'episodio violento indagano i carabinieri.