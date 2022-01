Tenta il furto in officina, 'pizzicato' mentre scappa dalla finestra

Ha tentato di introdursi in un'officina di corso Perrone per rubare, ma è stato sorpreso dai poliziotti ed è stato arrestato. Protagonista dell'episodio un 28enne, bloccato dagli agenti del commissariato di Sestri Ponente intorno alle 23.30 di mercoledì 12 gennaio 2022, in seguito a una segnalazione.

All’arrivo degli agenti la porta d'ingresso del magazzino era leggermente aperta e i poliziotti, dopo aver verificato che all’interno non ci fosse nessuno, hanno proceduto al controllo della zona circostante, il ladro si trovava all'interno degli uffici dell'officina adiacenti al magazzino e ha cercato di scappare uscendo da una finestra, è stato però immediatamente bloccato.

Non aveva ancora avuto il tempo di rubare all'interno, ma aveva danneggiato le porte di accesso ai locali, presumibilmente con un attrezzo metallico che gli è stato rinvenuto addosso. Sarà processato per direttissima.