Documenti rubati e un coltello che sbuca da una busta: ciclista nei guai

Intorno alle ore 11:30 di venerdì 17 maggio 2024 la Polizia ha denunciato un 47enne senza fissa dimora per il reato di detenzione di armi od oggetti atti a offendere e ricettazione.

Gli agenti delle volanti hanno fermato l'uomo per un controllo mentre percorreva corso Perrone in sella a una bicicletta con due borsoni agganciati. I poliziotti si sono insospettiti perché hanno visto un coltello spuntare da una busta, così hanno trovato anche carte di debito rubate e una tessera sanitaria appartenente a un'altra persona, della quale il 47enne non ha saputo giustificare il possesso.

Alla fine è emersa anche una nota di rintraccio per la notifica di una sentenza emessa dal tribunale di Padova.

