Fuga di gas in corso Perrone, strada ancora chiusa

Resta chiusa corso Persone all’altezza degli incroci con via Perini e via Ferri a causa di una fuga di gas segnalata mercoledì sera.

Sul guasto giovedì mattina stavano ancora intervento vigili del fuoco e tecnici Ireti, con la polizia Locale in presidio per regolare il traffico.

Le cause non sono ancora state chiarite. La perdita, che si è verificata all’altezza dello stabilimento Ansaldo, è molto importante, e non sono ancora stati ufficializzati i tempi di ripristino e riapertura della strada.