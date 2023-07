Serata da far west in corso Monte Grappa: la rissa si chiude con tre denunce

Uno armato, l'altro ferito e il terzo in fuga. È la scena da far west a cui hanno assistito residenti e passanti ieri sera, martedì 18 luglio, in corso Monte Grappa. Una ragazza ha fermato in via Canevari una volante della polizia dicendo che all'uscita della metro ha visto una persona in strada con una pistola, poi la donna si scoprirà essere la causa della violenta rissa: motivi di gelosia tra i tre contendenti.

Salite due curve gli agenti si sono trovati davanti un'ambulanza con un 39enne sanguinante alla testa sul lettino, cocci di bottiglia per terra e testimoni che indicavano un uomo scappato lato monte. Arrivata la polizia locale in supporto, la strada è stata chiusa per consentire le ricerche e per permettere alla digos di verificare la presenza dell'arma da fuoco.

Dopo un'ora di intervento della pistola non c'è stata traccia, ma la polizia è riuscita ad acciuffare tutti i protagonisti della vicenda. Due ventenni sono (26 e 24 anni) sono stati denunciati per rissa, il 39enne anche per porto illeggitimo di oggetto atto ad offendere (un grosso coltello sequestrato).

Poco prima di mezzanotte i vigili riaprono il corso alla normale viabilità.