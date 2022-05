Rissa in strada finisce a pugni: anziano messo ko

La scintilla è stata una mancata precedenza. E dagli insulti alle mani il passo, tra i due automobilisti, è stato breve. Troppo breve. Tanto da mettere ko un anziano colpito con un violento pugno in faccia da un 20enne.

Il primo round è andato in scena in corso Monte Grappa nel primo pomeriggio di mercoledì 25 maggio, il secondo si svolgerà in tribunale.

L'automedica Golf1 e la Croce di San Fruttuoso Moreco 283 sono arrivate sul posto in codice rosso, il 70enne era riverso a terra in grave condizioni. É stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino. Il "pugile" è rimasto a disposizione degli agenti della polizia locale che hanno raccolto la sua testimonianza e fatto i rilievi per ricostruire la vicenda.