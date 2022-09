Boato in corso Martinetti, una ventina di persone scendono in strada nella notte

Hanno sentito un boato e, temendo un principio di incendio, hanno lasciato le loro case.

Una ventina di persone si è trovata in strada nella tarda serata di lunedì 13 settembre e ha atteso i vigili del fuoco. La squadra, mandata dalla Centrale di Genova, arrivata in corso Martinetti a Sampierdarena, non ha trovato fumo o segni di un innesco di incendio. Soltanto un quadro elettrico ha insospettito i pompieri: per loro lo scoppio potrebbe essere partito proprio da un cortocircuito.

Dopo le verifiche e la messa in sicurezza dell'impianto, i vigili hanno fatto rientrare le persone negli appartamenti e l'allarma è rientrato.