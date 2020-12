“Brucia” il rosso e non si ferma all’alt, fermato dopo un inseguimento alla Foce

Ha “bruciato” il rosso in corso Marconi, e a nulla è servita la presenza di una pattuglia dei carabinieri in zona: ha proseguito la marcia, causando un inseguimento finito poco distante, in piazza Rossetti.

È successo martedì sera, l’uomo al voltante dell’auto, un 57enne genovese, una volta fermato non solo non ha voluto sottoporsi all’alcol test, ma si è anche rifiutato di indossare una mascherina, una volta in caserma, minacciando e insultando i carabinieri che lo avevano bloccato.

Per il 57enne alla fine è scattata la denuncia: oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari .