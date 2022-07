Nuova spiaggia libera in corso Italia

Firmata dall'assessore al Demanio marittimo Mario Mascia e dal comandante colonnello Edmondo Dotoli del comando militare Esercito Liguria la convenzione che consente ancora l'utilizzo, per la sola stagione balneare in corso, della spiaggia attualmente in consegna al comando militare, in corso Italia 7 b, in località San Giuliano.

L'arenile, che sarà fruibile al pubblico gratuitamente una volta terminati alcuni lavori di adeguamento da parte del Comune di Genova, ha una superficie di 772 metri quadri su un fronte mare di 35 metri.

Il servizio di salvamento e di controllo della sicurezza della balneazione sarà affidato dal Comune di Genova alla società controllata Bagni marina genovese, che si occuperà anche della pulizia dell'arenile. Il Comune di Genova sarà responsabile della vigilanza all'infrastruttura e installerà anche l'apposita cartellonistica conforme alle disposizioni sulla sicurezza e l'accesso alla spiaggia, che sarà aperta dalle 8 alle 20 ogni giorno.

Il colonnello, condividendo fin dall'inizio l'opportunità di mettere a disposizione della cittadinanza un tratto di spiaggia per la libera balneazione, si è dichiarato soddisfatto per il buon esito di questa temporanea cessione, che dimostra ancora una volta la vicinanza dell'Esercito al territorio.

"Sono molto soddisfatto della stipula di questa convenzione su cui ho lavorato fin dall'inizio del mio mandato - spiega l'assessore Mascia - ringrazio il comandante Dotoli per aver compreso la strategicità dell'operazione, che ha il doppio obiettivo di offrire un tratto di arenile di corso Italia alla libera balneazione per i genovesi e di attuare alcuni interventi, che andranno a migliorare l'accessibilità della spiaggia, che potrà essere quindi fruita in sicurezza e con un servizio di salvamento".