Surfista e nuotatore senza muta soccorsi in mare

Un nuotatore e un surfista sono stati soccorsi nello specchio acqueo antistante i Bagni Lido di corso Italia a Genova nel primo pomeriggio di sabato 30 marzo 2024.

La segnalazione è arrivata intorno alle ore 13.18 alla sala operativa della Guardia costiera di Genova, che ha attivato il coordinamento delle operazioni di emergenza in mare, disponendo l'immediato intervento della motovedetta della Guardia costiera Sar 830 e dell'unità navale e dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

La Guardia costiera ha dirottato sul posto anche un gommone dello Yacht Club di Genova, già nelle vicinanze, in quanto impegnato in una manifestazione sportiva. I vigili del fuoco e il gommone dello Yacht Club hanno intercettato per primi i malcapitati e provveduto a imbarcare il surfista e il nuotatore sul gommone stesso per il successivo sbarco presso la sede dello Yacht Club Genova.

Il nuotatore, senza muta, di 61 anni e residente a Genova è stato portato in ambulanza, nel frattempo allertata dalla Capitaneria genovese, in codice giallo presso l'ospedale San Martino di Genova.

Un altro nuotatore, presente nella zona dei soccorsi, ma che correttamente indossava la muta a causa della bassa temperatura dell'acqua, è riuscito a raggiungere la riva in autonomia. In zona le condizioni meteo erano mare molto mosso e vento di brezza tesa.

L'equipaggio della motovedetta Cp 830 successivamente ha coadiuvato la pattuglia nucleo operativo intervento portuale della Capitaneria di porto presso la sede dello Yacht Club per acquisire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

