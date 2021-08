"Fast and furious" ad Albaro per fuggire ai carabinieri, 700 euro di multa e patente ritirata

I carabinieri hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale uno studente genovese di 18 anni incensurato.

Il giovane, nella notte di Ferragosto, in corso Italia, alla guida della sua motocicletta non si è fermato all’alt di una pattuglia impegnata in una serie di controlli stradali, allontanandosi a forte velocità.

I militari si sono dunque messi all'inseguimento del centauro che nella fuga guidava in modo molto pericolo mettendo in pericolo la sicurezza degli altri automobilisti.

Raggiunto e bloccato, al giovane venivano contestate, oltre alla violazione penale, le infrazioni al Codice della Strada di carattere amministrativo (elevando verbali per 700euro complessivi) riguardanti la circolazione contromano e in curva, a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, in conseguenza delle quali gli veniva ritirata la patente di guida.