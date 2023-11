Rissa davanti alla discoteca: due ragazzi contro i buttafuori

Hanno alzato troppo il gomito e i buttafuori non ne hanno voluto sapere di farli entrare in discoteca in quelle condizioni.

Per questa ragione, davanti a un noto locale di corso Italia nella notte è andata in scena una rissa, fortunatamente senza feriti.

A evitare il peggio è stato l'intervento di un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri che, a sua volta, è stato aggredito dai due ragazzi, di appena 18 anni, italiani e con pregiudizi di polizia, in evidente stato di alterazione psico-fisica.

I due hanno inveito contro i militari e alzato le mani: sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.