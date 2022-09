Cade da un muraglione per entrare gratis in discoteca, 27enne ricoverato in gravi condizioni

Soccorso nella notte un ragazzo di 27 anni che, dopo essere caduto oltre una ringhiera, è finito sulla scogliera nella zona di corso Italia, all'altezza dei bagni Italia.

Il giovane, secondo le forze dell'ordine intervenute, era ubriaco. Dopo il volo, si è rialzato nonostante si fosse procurato un braccio rotto e un trauma cranico. In autonomia è andato a sdraiarsi sulla barella dell'ambulanza 287 Nv Moresco.

I soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso, per dinamica, al San Martino e ora la polizia ndaga sulle cause dell'accaduto.Secondo una prima ricostruzione il 27enne voleva entrare gratis in una nota discoteca del posto.

Poco più avanti, in prossimità dell'abbazia di San Giuliano, quest'estate un 31enne ha perso la vita per un incidente analogo e almeno altri due giovani si sono infortunati cadendo o scavalcando la ringhiera per entrare il locali notturni.