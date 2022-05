Fine settimana con divieti di balneazione, ecco dove

Manifestazioni sportive e divieti sul litorale genovese nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, il primo giorno a Quinto e il secondo tra corso Italia, dai bagni San Nazaro fino a Capo Santa Chiara a Boccadasse. Ecco i dettagli e la scansione oraria.

Sabato a Quinto

Sabato 21 maggio lo specchio acqueo che va dalla spiaggia di Quinto a Bagnara sarà il teatro della manifestazione sportiva subacquea '15° Coppa L.N.I. Quinto - gara selettiva nazionale di safari fotosub'. In questo tratto, per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei partecipanti, saranno presenti quattro unità veloci di supporto. Per questo tramite ordinanza l’amministrazione comunale ha deciso di interdire la balneazione nello specchio di acqueo compreso tra Quinto e Bagnara, tra le ore 9 e le 13.

Domenica tra corso Italia e Boccadasse

Anche domenica 22 maggio sarà una giornata di nuoto in acque libere con la manifestazione 'Italian Open Water Tour Genova Boccadasse Challenge 2022', organizzata dalla Società nazionale di Salvamento-sezione provinciale di Milano che interesserà lo specchio acqueo antistante Corso Italia, a partire dai bagni San Nazaro, fino a Capo Santa Chiara a Boccadasse.

Anche in questo caso, per garantire la sicurezza dei bagnanti e degli atleti, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno interdire la balneazione, l’utilizzo dei corridoi di lancio e la rimozione di elementi galleggianti fatti salvi quelli previsti dall’ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti-ufficio circondariale marittimo Genoa n.90/2014 di sicurezza balneare, e imbarcazioni di qualsiasi genere di dimensione. I divieti saranno in vigore dalle ore 7 alle ore 17.