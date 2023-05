Precipita dalla ringhiera di corso Italia, 30enne in codice rosso all'ospedale

Non è ancora chiara la dinamica. Quello che è certo è che, intorno alle ore 18:30 di domenica 28 maggio 2023, una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dalla ringhiera nei pressi dei bagni San Giuliano di Corso Italia, sul lungomare genovese.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Gialla ed è stata allertata anche la Capitaneria di Porto. Secondo le prime informazioni la persona si sarebbe trovata seduta e poi sarebbe scivolata facendo un volo di qualche metro.

Dopo i primi soccorsi prestati in corso Italia è stato disposto il trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova. La donna non ha perso conoscenza, ma ha riportato un trauma cranico importante. Presenti anche i carabinieri per i necessari accertamenti.