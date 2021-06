Giardini Govi, molesta i passanti e aggredisce i carabinieri: “Sono un agente di polizia”

L’uomo, 47enne senza fissa dimora, si spacciava per appartenente alle forze dell’ordine disturbando i frequentatori dell’area verde di corso Italia

Millantava di essere un agente di polizia, usandolo come scusa per molestare i frequentatori dei giardini sino a quando non hanno chiamato il 112.

È successo ai giardini Govi di corso Italia, protagonista un 47enne senza fissa dimora che ha preso di mira i passanti rifiutando di andarsene.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno provato a identificato finendo per essere aggrediti. Accertato che non si trattava evidentemente di un appartenente alle forze dell’ordine, l’uomo è stato denunciato.