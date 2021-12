Corso Italia: ubriaco litiga in un locale, poi insulta i carabinieri

Due persone sono state denunciate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova nella giornata di giovedì 9 dicembre 2021.

Nel primo caso è finito nei guai un 36enne originario del Marocco sorpreso a rubare dagli scaffali di un supermercato di via Buranello a Sampierdarena, sono intervenute le forze dell'ordine e la merce è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Nel secono un 20enne genovese, incensurato ed evidentemente ubriaco, ha cominciato a insultare i carbinieri intervenuti all'esterno di un locale di corso Italia in seguito a un dissidio tra il giovane e altri avventori avvenuto all'interno. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per gli insulti e per aver opposto resistenza.