Strappa collanina d'oro in discoteca e tenta la fuga

Ha strappato una collanina d'oro a un giovane che stava ballando all'interno della discoteca Makò di corso Italia e ha tentato di scappare approfittando della confusione. Protagonista dell'episodio un 32enne che è stato denunciato nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 marzo 2022 dalla polizia.

Vittima del tentato furto un 20enne che si è sentito afferrare e si è immediatamente accorto del furto riuscendo così a riappropriarsi del monile. Gli addetti alla sicurezza del locale, allertati immediatamente, sono riusciti a vedere l’autore del gesto uscire dalla discoteca e hanno così chiamato la polizia fornendo una descrizione dettagliata del fuggitivo.

Gli agenti di una volante, grazie all’aiuto del personale del Makò, sono riusciti così a rintracciare il ladro che stava facendo perdere le sue tracce in corso Italia. Il 32enne, trovato anche in possesso di una tessera sanitaria intestata ad una giovane genovese e di una tessera 'Virgin Active' intestata a un altro soggetto, è stato denunciato per tentato furto con strappo e anche per ricettazione.