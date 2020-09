Evade due volte dai domiciliari nello stesso giorno, 60enne nei guai

Evade due volte dagli arresti domiciliari in poche ore e finisce per essere arrestato per evasione. Le manette sono scattate due volte per un 60enne genovese con precedenti di polizia e attualmente agli arresti domiciliari per i reati contro il patrimonio e la persona.

Durante il controllo avvenuto nella prima mattinata di giovedì 17 settembre 2020 non è stato trovato in casa dai carabinieri, ma dopo alcune ore è stato notato dalla stessa pattuglia in Corso Italia nei pressi della propria abitazione, è stato quindi nuovamente arrestato e riportato a casa dove deve scontare la pena.

Nel corso della giornata è evaso nuovamente ed è stato arrestato per la seconda volta, in questo caso dalla Polizia di Stato, quando si è guadagnato anche una denuncia per resistenza e lesioni personali.

Le volanti sono intervenute in via Gobetti in quanto il cliente di un supermercato, a seguito di un pagamento elettronico rifiutato, si stava comportando in modo molto aggressivo e oltraggioso con la cassiera.

All’arrivo degli agenti l’uomo ha tentato di defilarsi velocemente, ma gli operatori l’hanno fermato scoprendo che era nuovamente evaso dagli arresti domiciliari. Una volta in Questura il 60enne si è opposto al fotosegnalamento con vigore, arrivando a schiaffeggiare e torcere il polso di un agente.