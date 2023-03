Eternit a due passi da Boccadasse? Il Comune avvia verifiche

Il Comune, per voce dell'assessore all'urbanistica Mario Mascia, si è impegnato a verificare la situazione di abbandono e degrado del tratto finale di levante di corso Italia, presso la Baia degli Angeli a due passi da Boccadasse. Alberto Pandolfo del Partito Democratico aveva presentato un'interrogazione in consiglio comunale in merito alla richiesta di rimozione di un manufatto con la probabile presenza di eternit, non decoroso e che deturpa il muraglione comunale di Corso Italia presso la Baia degli Angeli.

L'assessore Mascia ha risposto che si impegna a verificare la natura del manufatto e soprattutto l’eventuale presenza di materiali dannosi per la salute di chi frequenta quell’area, che da tempo preoccupa i cittadini della zona e i tanti frequentatori che hanno ripetutamente segnalato.

"Il litorale deve ritrovare qualità - dichiara il Consigliere Pandolfo -. Auspichiamo che l’area comunale della Baia degli Angeli, posta in un luogo di così alto interesse come Boccadasse, venga riqualificata e che siano rimossi tutti gli elementi che non portano decoro, laddove il Comune, com’è avvenuto per Corso Italia, ha già speso svariati milioni di euro. Vigilerò affinché la Giunta porti avanti quanto si è impegnata a fare per rimuovere quel manufatto che deturpa la proprietà comunale".