Viaggio nel degrado: 'cartolina' da corso Italia

Viaggio nel degrado a due passi da Boccadasse. Chi imbocca corso Italia in direzione ponente, subito dopo la chiesa di Sant'Antonio, si imbatte in quello che resta dell'ex Baia degli Angeli. Un tempo un piccolo gioiello sul lungomare genovese, oggi pessima cartolina per i turisti (e anche per tutti i genovesi) che risalgono dal suggestivo borgo marinaro per una passeggiata o per andare alla ricerca di una spiaggia. Un'immagine in netto contrasto con il nuovo volto della 'promenade' dopo i lavori per la pista ciclabile che hanno ridisegnato una delle vie di lustro della nostra città. Tutto è abbandonato e in preda al degrado, c'è una baracca fatiscente con vetri rotti addossata al muraglione di corso Italia, ci sono rifiuti, materiali di risulta e anche quello che sembrerebbe eternit, nella copertura della struttura.

Una situazione che si trascina da diverso tempo, perché l'abbandono risale al 2016 e negli anni erano state ipotizzate anche operazioni di rilancio, già affrontata in consiglio comunale lo scorso mese di marzo, quando erano state annunciate verifiche da parte del Comune. A distanza di oltre tre mesi nulla è cambiato dal punto di vista visivo e martedì 4 luglio è arrivata una nuova interrogazione in Sala Rossa, presentata da Stefano Costa di Forza Italia, alla quale ha risposto l'assessore al demanio Mario Mascia. La vicenda non sembra essere delle più semplici perché non è possibile fare capo a soggetto solo: nella zona ci sono manufatti di proprietà comunale e di un privato (la veranda, i locali sottostanti e l'area scoperta a servizio del piano terra) oltre che una parte demaniale.

L'assessore Mascia ha spiegato che gli uffici comunali hanno avviato le verifiche e che a maggio, dopo un sopralluogo, ha ingiunto al privato la bonifica dei detriti "presumibilmente contenenti amianto" e degli altri materiali di risulta derivanti da incuria e abbandono. Bonifica che però, al momento, non risulta essere stata effettuata: "Lunedì - ha precisato l'assessore - il proprietario della struttura ha presentato un’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di complessiva riqualificazione della struttura. Martedì 4 luglio è stato eseguito un sopralluogo per verificare la conformità dello stato dei luoghi, rispetto a quanto a suo tempo autorizzato in sanatoria. Durante il sopralluogo è stato possibile accertare la corrispondenza, tranne dell’avvenuta esecuzione di una tamponatura in blocchetti delle tre arcate che, il proprietario ha motivato per ragioni di sicurezza. Provvederò a contattare nei prossimi giorni i vari soggetti a vario titolo coinvolti e interessati a livello giuridico per concordare un incontro presso il mio ufficio e condividere con gli Uffici comunali un percorso di riqualificazione dell'intero compendio, di pregio assoluto e dalle enormi potenzialità economiche, che va restituita alla fruibilità dei genovesi".