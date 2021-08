Sabato sera di controlli in corso Italia, raffica di denunce

Nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 il comando provinciale dei carabinieri di Genova ha disposto un servizio ad 'alto impatto' con finalità di prevenzione e repressione di reati o altri illeciti comportamenti nella zona compresa tra il quartiere Foce e Boccadasse, caratterizzati dalla cosiddetta movida estiva.

I militari della compagnia di Genova San Martino e del Nucleo Radiomobile, con un robusto dispositivo di uomini e mezzi (venti militari e sei autoradio, tra cui anche una Stazione Mobile), hanno quindi dedicato una particolare attenzione a corso Italia con un pattugliamento costante dell'area e l'esecuzione di soste mirate in prossimità dei consueti luoghi di ritrovo e dei locali notturni.

L'attività, finalizzata al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcolici, ha visto il controllo di quindici veicoli e l'identificazione di cinquanta persone, diverse delle quali di nazionalità straniera, con un bilancio conclusivo di undici persone segnalate all'autorità giudiziaria e altre cinque sanzionate amministrativamente per violazioni al Codice della Strada.

Nello specifico sette le persone sorprese alla guida dei propri automezzi in stato di ebbrezza (sottoposti al test sono risultate avere un tasso alcolico tra 1,05 e 1,38 grammi/litro) con conseguente denuncia penale, la patente di guida ritirata e i rispettivi veicoli affidati a persone di fiducia. Una di queste, un 35enne genovese gravato da pregiudizi di polizia, alla guida della propria auto non ha ottemperato all'alt imposto dai carabinieri, fuggendo e oltrepassando un'intersezione con semaforo rosso; inseguito e bloccato poco dopo, risultato positivo al pre-test, l'uomo ha rifiutato di sottoporsi al test alcolico, venendo così denunciato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza.

Quattro giovani stranieri albanesi, di età compresa tra 20 e i 24 anni, di cui due con pregiudizi di polizia, giunti con la loro auto in corso Italia, si sono messi a inveire nei confronti di una pattuglia dei carabinieri ferma per l'esecuzione di un controllo, offendendo ripetutamente i militari in presenza di altre persone, per poi darsi alla fuga. Inseguiti, i quattro sono stati raggiunti, bloccati, identificati e denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale.