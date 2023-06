Cade da tre metri in corso Italia, 20enne in codice rosso al San Martino

È caduto da una ringhiera in lungomare Lombardo, vicino ai locali di Corso Italia. Ha fatto un volo di tre metri e ha riportato un importante trauma cranico. Il 20enne è stato soccorso dagli operatori dell'automedica Golf1 e trasportato in codice rosso, per dinamica, da un'ambulanza della Croce Gialla all'ospedale San Martino. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Appena una settimana fa a un'altra giovane, una turista di 30 anni, è capitata la stessa sorte e anche lei è stata ricoverata d'urgenza al policlinico. In questo caso sembra che la studentessa avesse perso l’equilibrio nel tentativo di salire sulla ringhiera per scattare un selfie.

Con l'inizio della stagione estiva e l'apertura dei locali in quella zona, si rinnova la preoccupazione per la sicurezza, tema che è già stato sottoposto ad autorità e istituzioni soprattutto in seguito alla morte di Samuele Vergani caduto il 28 luglio del 2022 dal tetto di uno stabilimento di corso Italia a Genova mentre cercava di entrare in un locale da dove, come avevano ricostruito gli investigatori, era stato respinto.