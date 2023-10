"Suo fratello ha provocato un incidente", lei gli consegna quattromila euro

Ancora una truffa ai danni di un'anziana, ancora un arresto da parte della polizia. La squadra mobile di Genova ha colto in flagranza di reato un 42enne che nei giorni scorsi si è fatto consegnare quattromila euro da un'anziana con il raggiro del finto parente finito in carcere.

La donna è stata contattata al telefono fisso e poi al cellulare da un uomo che l'avvisava di quanto capitato al fratello: "ha provocato un grave incidente e se lei non saldato in fretta e furia la cauzione rischia la galera". In preda al panico l'84enne, residente a Boccadasse, ha racimolato tutti i soldi che aveva in casa e ha consegnato al criminale che si è presentato alla sua porta sette mazzette da 50 euro.

Il truffatore, di origini campane, ha poi chiamato un taxi e si è diretto in stazione a Principe, ma prima di salire su un treno per Napoli è stato fermato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso dei contanti e lo hanno portato nel carcere di Marassi con l'accusa di truffa aggravata. Gli operatori hanno riconsegnato i soldi alla legittima proprietaria che è stata anche rassicurata delle condizioni del fratello.

La scorsa settimana è andato in scena un caso analogo, sempre nella zona di corso Italia, con il tentativo quasi riuscito di portare via contanti e gioielli per un valore stimato di 200mila euro a un'anziana signora andata in banca a ritirare tutti i suoi beni. Anche in quell'occasione l'attività della squadra mobile ha impedito che i responsabili lasciassero la città con il bottino.