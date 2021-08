Fingono un furto per estorcere 200 euro: la vittima non cade nel tranello e si scatena il pestaggio

La polizia è intervenuta in corso Italia nella notte: arrestato un 18enne e denunciato un 17enne, due giovani sono finiti in ospedale

La Polizia di Stato di Genova, questa notte poco prima dell'una, ha arrestato per lesioni aggravate e tentata estorsione in concorso un 18enne originario del Marocco e denunciato per gli stessi reati anche un 17enne tunisino.

I poliziotti sono intervenuti in corso Italia nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 agosto 2021 in seguito alla segnalazione di una lite violenta in strada tra due gruppi di giovani. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato alcuni ragazzi radunati attorno a un coetaneo seduto a terra con ferite al capo, già affidato ai militi del 118 intervenuti nell’immediatezza.

I poliziotti hanno appreso dai presenti che, poco prima, mentre stavano camminando lungo corso Italia, erano stati avvicinati da alcuni giovani sconosciuti i quali, in un primo momento, si sono presentati in modo goliardico intrattenendosi qualche minuto con simpatiche battute, salvo poi dissimulare il furto di un orologio e tentare di estorcere la somma di 200 euro a uno di loro. Al suo netto rifiuto hanno reagito con violenza colpendo con calci e pugni i malcapitati, due dei quali hanno riportato ferite per le quali si è reso necessario il trasporto in ospedale. Uno è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni e l’altro è stato trattenuto in osservazione.

Appresa un’accurata descrizione, i poliziotti si sono subito impegnati nella ricerca degli aggressori rintracciandoli nei pressi di una fermata dell’autobus pocoù distante. Entrambi, duranti le operazioni d’identificazione, hanno mostrato un atteggiamento violento e poco collaborativo.

In Questura è emerso a carico del 18enne un 'Daspo Urbano', emesso lo scorso luglio e della durata di un anno, che gli vieta di stazionare nelle immediate vicinanze agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento del centro storico. Considerati i nuovi reati commessi in corso Italia questa notte, il questore disporrà nei confronti dell’arrestato l’ipotesi aggravata del divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento che prevede l’interdizione dagli esercizi presenti sul territorio dell’intera provincia di Genova. La violazione della suddetta misura di prevenzione prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da ottomila a ventimila euro.