"La discoteca è piena", spintoni e lancio di transenne contro i vigilanti

Volevano entrare in un locale di corso Italia nonostante non fosse possibile per la capienza fosse ridotta a seguito della norme anti-covid. Il locale, infatti, aveva raggiunto il numero massimo di ospiti.

Per questo motivo due ragazzi di 22 e 23 anni, entrambi di origini albanesi, si sono scagliati contro due addetti alla vigilanza del locale, nella serata di sabato 6 novembre 2021. Una volante della polizia stava transitando proprio nei pressi del locale, gli agenti sono scesi dall'auto, hanno bloccato e arrestato i due violenti per lesioni aggravate.

I due addetti alla vigilanza sono stati medicati al pronto soccorso dopo essere stati colpiti di striscio da una transenna lanciata dai due giovani, che saranno processati per direttissima domenica 7 novembre 2021.