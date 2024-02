Si tratta del secondo episodio simile dopo un 26enne fermato a 149 km/h in galleria Colombo . Negli ultimi giorni gli agenti della polizia locale sono stati tra l'altro impegnati in diversi inseguimenti: un'auto ha sfondato un posto di blocco a Sampierdarena, situazione simile anche nel quartiere di Pré.

L'uomo, italiano, non si è fermato all'alt imposto dalla polizia locale e ha cercato di scappare verso le alture cittadine, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato ed è anche emerso che il mezzo che guidava era stato rubato. La patente di guida è stata ritirata ed è scattata la multa.

Aveva forse scambiato il lungomare cittadino per una pista da corsa un 44enne sorpreso dalla polizia locale a sfrecciare a 107 km/h in corso Italia con la propria moto.

Ritiro della patente e multa per un 44enne che ha cercato di scappare ma è stato fermato dopo un breve inseguimento, il mezzo era anche rubato

In corso Italia come in pista: motociclista sfreccia a 107 km/h