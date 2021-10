Fuga dopo una corsa in taxi da 12 euro: tre giovani nei guai

Tre persone sono state denunciate dalla polizia questa notte per essere scappate senza pagare dopo un viaggio in taxi tra piazza De Ferrari e corso Gastaldi.

L'intervento delle forze dell'ordine è scattato poco prima delle due di domenica 31 ottobre 2021 dopo l'allarme lanciato dal tassista, sono stati rintracciati in piazza Tommaseo e denunciati per insolvenza fraudolenta, uno dei tre è stato anche sanzionato in quanto ubriaco e ulteriormente segnalato all'autorità giudiziaria perché trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante non conforme alla libera vendita.

Si trattava di due cittadini romeni di 20 e 26 anni e di un 20enne della Polonia, i tre avevano chiamato il taxi chiedendo di essere portati da piazza De Ferrari fino a un negozio di kebab di corso Gastaldi, una volta giunti a destinazione si erano però dati alla fuga per non pagare i 12 euro della corsa.