Incendio in appartamento, corso Galliera chiuso per un'ora

È rimasto chiuso al transito per circa un'ora corso Galliera a Marassi per consentire ai vigili del fuoco di intervenire per un incendio che si era sviluppato all'interno di un appartamento. Strada chiusa poco prima delle 7 e riaperta intorno alle 7.45 di venerdì 15 ottobre 2021.

Le fiamme hanno provocato danni all'interno dell'immobile, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi secondo quanto riferito dai vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi, tra cui l'autoscala, per domare il rogo.

Sul posto anche la polizia locale e i militi del 118