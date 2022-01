Corso Europa, entrano in funzione i nuovi velox: dove sono

A partire da lunedì 17 gennaio 2022 in corso Europa a Genova entreranno in funzione altri nuovi dispositivi fissi di rilevazione a distanza delle infrazioni ai limiti di velocità (velox e non tutor). L''attivazione avviene dopo che è stata completata la messa in opera dei segnali di preavviso e dopo le necessarie tarature e verifiche dei sistemi.

In ossequio al Codice della Strada - precisa il Comune - i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità saranno destinati a finanziare interventi per la sicurezza delle strade della Città. Si ricorda che dal valore rilevato della velocità sarà applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h, in tale riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

Dove sono i nuovi velox in corso Europa